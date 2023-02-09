Оккупанты готовятся к украинской операции по освобождению Крыма, - разведка

Оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова и издали решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности".

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Российская оккупационная администрация Крыма и местное отделение ФСБ издали решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности". Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском. (Едикуйском) районах Крыма", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах Министерства транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

При этом срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене.

В решении отмечено, что подразделениям ФСБ РФ, действующим в Крыму и линейному отделению МВД РФ на транспорте, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове.

Также усиливается контроль за перемещением русских людей и иностранцев и неотклонимой регистрацией временного места жительства.

Кроме того, по данным военной разведки, подразделениям МЧС предписано провести ревизию специализированного оборудования для "спасательных операций". Местные администрации должны обеспечить места для "временного размещения людей". А на Министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для предоставления экстренной помощи и медицинской эвакуации.

"Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", - подчеркнули в ГУР. МО.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что русские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.