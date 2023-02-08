Украина вскоре начнет готовить кадры для работы в деоккупированном Крыму - МинВОТ

Украинские ведомства в ближайшее время начнут готовить кадровый резерв, который будет работать в деоккупированном Крыму.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", - отметила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что с точки зрения реинтеграции Крым имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать. В частности, это значительная численность населения и длительный период временной оккупации.

"Все это нужно учесть как при разработке законодательной базы, так и при реинтеграции на практике", - добавила Верещук.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.