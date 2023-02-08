Україна незабаром почне готувати кадри для роботи в деокупованому Криму - МінТОТ

Українські відомства у найближчий час почнуть готувати кадровой резерв, який буде працювати у деокупованому Криму.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Перспектива деокупації Криму свідчить про те, що необхідно починати готувати кадри для Криму вже зараз: правоохоронні органи, працівників юстиції, освітян та інших державних службовців. Найближчим часом відповідні відомства отримають доручення готувати кадровий резерв для Криму", - зазначила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона наголосила, що з точки зору реінтеграції Крим має низку особливостей, на які потрібно зважати. Зокрема, це значна кількість населення і тривалий період тимчасової окупації.

"Все це потрібно врахувати як при розробці законодавчої бази, так і під час реінтеграції на практиці", - додала Верещук.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов раніше заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.

В свою чергу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.