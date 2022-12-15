Окупанти укріплюють берегову лінію в Криму, побоюючись висадки українського десанту - ГУР

Російські окупаційні війська в Криму готуються відбивати атаки Сил оборони України.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, окупанти почали обладнувати вздовж берега поблизу села Молочне мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Також додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ на тлі втрат у війні з Україною та збираються мобілізувати 17-ти річних на тимчасово окупованих українських територіях.