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Окупанти укріплюють берегову лінію в Криму, побоюючись висадки українського десанту - ГУР
Російські окупаційні війська в Криму готуються відбивати атаки Сил оборони України.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту", - йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, окупанти почали обладнувати вздовж берега поблизу села Молочне мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Також додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ на тлі втрат у війні з Україною та збираються мобілізувати 17-ти річних на тимчасово окупованих українських територіях.