Буданов: програш Росії — очевидний факт, тому російська пропаганда змінює риторику

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що програш Росії у війни проти України — очевидний факт, і зараз російська пропаганда поступово доносить це громадянам країни-агресора. Про це Буданов розповів в ефірі національного телемарафону.

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Він звернув увагу, що пропагандисти спочатку критикували своє керівництво, а тепер — вищи військове командування. Якщо раніше федеральні телеканали говорили про "швидку перемогу", то тепер головні пропагандисти розмірковують на тему "аби не програти".

" Я думаю, що ви побачили, що за останні три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася. Поразка (РФ — Delo.ua) уже очевидний. Ще будуть певні важкі часи, але програш Росії — це уже вирішене питання і вони самі це чудово знають", — сказав начальник ГУР.

Він зазначив, що всі у світі розуміють, що Україна вже перемагає у війні з РФ, але попереду ще будуть важкі періоди. При цьому, за словами Буданова, в глобальному сенсі нічого не зміниться.

Він зазначив, що раніше в РФ були дві основні групи: ті, хто підтримує агресію, і ті, хто має ліберальну погляди. Але наразі політики та інші діячі почали ділитися за принципом, "яка група прийде до влади наступною".

Але, за прогнозом керівника ГУР, в РФ не виникне внутрішній конфлікт, щоб не трапилося, бо Росії це не властиво як країні.

В свою чергу у Інституті вивчення війни (ISW) прогнозують, що здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів залежить від того, чи українські сили продовжуватимуть проводити послідовні операції взимку.

Аналітики зазначили, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів військових операцій.Тому, ймовірно, у найближчі тижні темпи наступальних операцій зростуть.