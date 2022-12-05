Успіх ЗСУ на фронті взимку залежить від двох факторів - ISW

Здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів залежить від того, чи українські сили продовжуватимуть проводити послідовні операції впродовж зими 2022-2023 років.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на фронті і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Аналітики ISW зазначили, що українське оперативне командування вже не раз доводило свої видатні навички командування та знання оперативного мистецтва армій радянського типу.

Українське командування розробляє свою тактику так, щоб нанести росіянам серію ударів, проводячи операції по звільненню території та завдаючи росіянам поразок на фронті.

Аналітики вважають помилковим прогноз розвідки США, що весною будуть кращі умови для продовження війни. Попри погіршення погодних умов, українці та росіяни продовжують проводити наступальні операції на окремих ділянках фронту.

Як зазначають аналітики, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції взимку

На думку ISW, українські військові зможуть використати погодні умови на свою користь, коли наприкінці грудня вдарять сильні морози. Зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна – це кошмарний сезон.

"Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать тимчасові рамки, протягом яких Україна зможе вести маневрові бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами", - зазначають в ISW.

Раніше в ISW зазначали, що з настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів військових операцій.Тому, ймовірно, у найближчі тижні темпи наступальних операцій зростуть.