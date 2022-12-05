Успех ВСУ на фронте зимой зависит от двух факторов – ISW

Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на фронте и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Аналитики ISW отметили, что украинское оперативное командование уже не раз доказывало свои выдающиеся навыки командования и знания оперативного искусства армий советского типа.

Украинское командование разрабатывает свою тактику так, чтобы нанести россиянам серию ударов, проводя операции по освобождению территории и нанося армии РФ поражение на фронте.

Аналитики считают ошибочным прогноз разведки США, что весной будут лучшие условия для продолжения войны. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, украинцы и россияне продолжают проводить наступательные операции на отдельных участках фронта.

Как отмечают аналитики, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции зимой.

По мнению ISW, украинские военные смогут использовать погодные условия в свою пользу, когда в конце декабря ударят сильные морозы. Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон.

"Погодные условия зимой 2023, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - отмечают в ISW.

Ранее в ISW отмечали, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций. Поэтому, вероятно, в ближайшие недели темпы наступательных операций возрастут.