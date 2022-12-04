- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Найближчими тижнями на сході України можуть зрости темпи наступальних операцій – ISW
З настанням зими умови на сході України стають сприятливішими для більш високих темпів військових операцій. Ймовірно, у найближчі тижні темпи наступальних операцій зростуть.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що через похолодання і замерзання землі найближчим часом на сході України виникнуть погодні умови, які сприятимуть більш високим темпам бойових дій.
У ISW нагадали, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що погода нарешті змінюється на лінії Кремінна-Сватове, завдяки чому українські сили незабаром зможуть покращити свої контрнаступальні маневрені операції, оскільки багнюка в цьому районі повністю замерзла.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередніми оцінками аналітиків, загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, через стійку холодна погода.
"Росіяни та українці навряд чи призупинять свої наступальні операції в пору року, коли погодні умови сприятливі для проведення механізованих маневрених бойових дій у цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни раніше прогнозували, що російські війська намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Ймовірно, протягом найближчих тижнів вони можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.