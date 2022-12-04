В ближайшие недели на востоке Украины могут возрасти темпы наступательных операций – ISW

С наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций. Вероятно, в ближайшие недели темпы наступательных операций возрастут.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

Аналитики отмечают, что из-за похолодания и замерзания земли в ближайшее время на востоке Украины возникнут погодные условия, способствующие более высоким темпам боевых действий.

В ISW напомнили, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что погода наконец-то меняется на линии Кременная-Сватово, благодаря чему украинские силы вскоре смогут улучшить свои контрнаступательные маневренные операции, поскольку грязь в этом районе полностью замерзла.

По предварительным оценкам аналитиков, общий темп операций, вероятно, возрастет в ближайшие недели из-за устойчивой холодной погоды.

"Россияне и украинцы вряд ли приостановят свои наступательные операции во время года, когда погодные условия благоприятны для проведения механизированных маневренных боевых действий в этом регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, в Институте изучения войны ранее прогнозировали, что российские войска пытаются усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона. Вероятно, в ближайшие недели они могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.