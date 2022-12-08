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У РФ готуються до майбутньої поразки та хочуть мобілізувати 17-річних – ГУР
У Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ на тлі втрат у війні з Україною та збираються мобілізувати 17-ти річних на тимчасово окупованих українських територіях.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, пише пресслужба ГУР.
Він зазначив, що мобілізація в Росії не припиняється: є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.
"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться", - повідомив Юсов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що Кремль поступово готує росіян до оголошення чергової хвилі мобілізації і створює для цього відповідне інформаційне тло. Російська влада планує придушувати протести призовників та їхніх родичів.