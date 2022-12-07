Кремль готує росіян до нової хвилі мобілізації та планує придушувати протести, - ISW

Кремль поступово готує росіян до оголошення чергової хвилі мобілізації і створює для цього відповідне інформаційне тло. Російська влада планує придушувати протести призовників та їхніх родичів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речник лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на чутки про другу хвилю мобілізації, щоб розпорошити суспільне невдоволення. Він закликав орієнтуватися на повідомлення Міноборони РФ і "ігнорувати провокації".

"Кремль, схоже, відходить від “обмеженого інформування” про війну, яке він використовував для зменшення занепокоєння російської громадськості, ймовірно, намагаючись налаштувати власних громадян на майбутні хвилі мобілізації", - зауважують аналітики.

Про спроби створити частково панічні настрої і “підсилити бойовий дух” росіян свідчить те, що у Бєлгородській та Курській областях оголосили про формування загонів територіальної оборони. Місцевих жителів лякають абсурдною ідеєю загрози українського наземного наступу на прикордонні райони Росії. Кремлівські пропагандисти теж висувають схожі неправдоподібні теорії.

Нова інформаційна тактика влади добре помітна, зокрема, й у Москві. Там місцеві чиновники навіть розклеїли по місту рекламу “спецоперації”, яку раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах і селищах влітку 2022 року під час російських кампаній з вербування добровольців.

“Цих інформаційних умов, ймовірно, недостатньо, щоб переконати російське населення в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на оголошення про набір добровольців. Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, якщо оголосить мобілізацію. Російська влада стикається з серйозними проблемами, намагаючись збалансувати потреби формування армії і контроль над російським інформаційним простором”, – вважають аналітики.

Своєю чергою, Путін посилює заходи, аби призовники у жодному разі не скаржилися на проблеми. Він підписав закон, який забороняє мітинги в урядових будівлях, університетах, школах, лікарнях, портах, вокзалах, церквах та аеропортах.

На думку аналітиків ISW, такий закон покликаний придушити заворушення та протести серед мобілізованих чоловіків та їх сімей.

"Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і постачання у свій персонал, вимоги, які сильно суперечать відсутності у Кремля довгострокового стратегічного планування", - зазначають в ISW.

Аналітики наголошують, що Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі частини мобілізованих. Натомість інші погано підготовлені та забезпечені передчасно були відправлені на передову.

"Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційно оголосити війну Україні не усуне обмеження російської військової могутності, оскільки РФ одночасно може навчати лише 130 000 призовників",- додають в ISW.

Нагадаємо, в РФ створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

Зазначимо, раніше в СБУ повідомили, що російське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, аби запобігти бунтам в армії.