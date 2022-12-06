В ISW розповіли, чим загрожують РФ удари по її авіабазах

Удари по двох російських стратегічних авіабазах, яких, ймовірно, 5 грудня завдали українські війська, продемонстрували здатність України зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши незначних ушкоджень, продемонструвавши при цьому здатність України завдати удару по російських тилах і, можливо, зірвати кампанію ударів Росії по українській інфраструктурі", - зазначають в ISW.

Там нагадують, що Міністерство оборони Росії та військові блогери повідомили, що українські війська застосували БПЛА для ударів по авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області (приблизно 315 миль (800 км) від території України) та авіабазі Дягілево в Рязанській області (приблизно 285 миль (500 км) від території України).

На обох авіабазах розміщені російські стратегічні бомбардувальники, які Росія використовувала для ударів по Україні протягом усієї війни.

Радник президента України Михайло Подоляк написав у Twitter, що в Кремлі повинні були знати, що "якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, то рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться в точку вильоту".

В ISW наголошують, що українська влада офіційно не взяла на себе відповідальність за вибухи на російських авіабазах.

"Українські сили, ймовірно, прагнули перешкодити російським ударам по українській критичній інфраструктурі та продемонструвати здатність України націлюватися на російські стратегічні об’єкти", - зауважують аналітики.

Вони зауважують, що гнів через нездатність російських військових запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах на відстані понад 280 миль від українських позицій переважив похвалу за останній раунд ударів проти України серед спільноти російських військових блогерів.

Російські мілблогери розкритикували російських чиновників за те, що вони не передбачили та не запобігли ударам безпілотників по авіабазах. Окремі мілблогери відзначили, що російські військові офіційні особи не захищали належним чином авіабази, незважаючи на те, що вони знали, що вони є явними цілями для українських ударів.

Кілька відомих російських мілблогерів стверджували, що українські диверсійно-розвідувальні групи, ймовірно, завдали удару по авіабазі з території Росії, стверджуючи, що українські диверсійно-розвідувальні групи діють або всередині Росії, або – якщо БПЛА були запущені з території України, то навіть Москва знаходиться під загрозою.

Крім того, деякі мілблогери припустили, що удари по авіабазах загрожують легітимності Росії як ядерної держави, оскільки удари пошкодили літаки, здатні нести кілька ядерних боєприпасів.

Нагадаємо, у Росії вранці 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Також вранці 6 грудня стало відомо про атаку безпілотника на аеродром у російському місті Курськ. На території об'єкта загорівся нафтонакопичувач.