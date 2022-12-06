В ISW рассказали, чем грозят РФ удары по ее авиабазам

Удары по двум российским стратегическим авиабазам, которые, вероятно, 5 декабря нанесли украинские войска, продемонстрировали способность Украины сорвать кампанию ударов России по украинской инфраструктуре.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска, вероятно, нанесли удары по двум российским стратегическим авиабазам 5 декабря, нанеся незначительные повреждения, продемонстрировав при этом способность Украины нанести удар по российским тылам и, возможно, сорвать кампанию ударов России по украинской инфраструктуре", - отмечают в ISW.

Там напоминают, что Министерство обороны России и военные блоггеры сообщили, что украинские войска применили БПЛА для ударов по авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области (около 315 миль (800 км) от территории Украины) и авиабазе Дягилево в Рязанской области (около 285 миль (500 км) от территории Украины).

На обеих авиабазах размещены российские стратегические бомбардировщики, которые Россия использовала для ударов по Украине в течение всей войны.

Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что в Кремле должны были знать, что "если что-нибудь будет запущено в воздушное пространство других стран, то рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся в точку вылета".

В ISW отмечают, что украинские власти официально не взяли на себя ответственность за взрывы на российских авиабазах.

"Украинские силы, вероятно, стремились воспрепятствовать российским ударам по украинской критической инфраструктуре и продемонстрировать способность Украины нацеливаться на российские стратегические объекты", - отмечают аналитики.

Они отмечают, что гнев из-за неспособности российских военных предотвратить украинские удары по российским стратегическим авиабазам на расстоянии более 280 миль от украинских позиций перевесил похвалу за последний раунд ударов против Украины среди сообщества российских военных блоггеров.

Российские милблогеры раскритиковали российских чиновников за то, что они не предусмотрели и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам. Отдельные милблогеры отметили, что российские военные официальные лица не защищали должным образом авиабазы, несмотря на то, что они знали, что они явные цели для украинских ударов.

Несколько известных российских милблогеров утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы, вероятно, нанесли удар по авиабазе с территории России, утверждая, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют либо внутри России, либо – если БПЛА были запущены с территории Украины, то даже Москва находится под угрозой.

Кроме того, некоторые милблогеры предположили, что удары по авиабазам угрожают легитимности России как ядерного государства, поскольку удары повредили самолеты, способные нести несколько ядерных боеприпасов.

Напомним, в России утром 5 декабря на авиабазе в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95. Также на аэродроме в российской Рязани взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека.

Также утром 6 декабря стало известно об атаке беспилотника на аэродром в российском городе Курск. На территории объекта загорелся нефтенакопитель.