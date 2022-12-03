РФ приховує причини загибелі військових перед новою хвилею мобілізації - перехоплення СБУ (ВІДЕО)

Російське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, аби запобігти бунтам в армії.

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Про це свідчить нове перехоплення розмови, оприлюднене СБУ.

У перехопленій розмові сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

"Вже маса мобілізованих додому приїжджають. У цинку… Пишуть, що найцікавіше (про причину загибелі): "Заснув і не прокинувся"… Не те щоб там десь на навчаннях, або десь там у бойових діях… "Заснув і не прокинувся". Ось нещодавно випадок був. А він був там, на передку", - розповідає жінка.

Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку у Росії планують провести в грудні. Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Крім того, чоловік ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську. Він повідомив, що один мобілізований "порізав собі вени", іншого "порізали», а третій помер від "синьки". А з тих окупантів, хто таки доїхав на війну в Україні, загинули вже понад 90 тисяч.

СБУ нагадала росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, про "гарячу лінію" +380936886888, де можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) раніше повідомляв, що російська влада стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм були обіцяні, ці проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві.