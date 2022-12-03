РФ скрывает причины гибели военных перед новой волной мобилизации - перехват СБУ (ВИДЕО)

Российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

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Об этом свидетельствует новый перехват разговора, обнародованный СБУ.

В перехваченном разговоре сибирячка рассказывает мобилизованному мужу, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. И больше удивляет родственников официальная причина гибели.

"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке… Пишут, что самое интересное (о причине гибели): "Уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях... "Уснул и не проснулся". Вот недавно случай был. А он был там, на передке", – рассказывает женщина.

Муж считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре. Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Кроме того, мужчина делится своим опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске. Он сообщил, что один мобилизованный "порезал себе вены", другого - "порезали", а третий умер от "синьки". А из тех оккупантов, кто таки доехал на войну в Украине, погибли уже более 90 тысяч.

СБУ напомнила россиянам, которые хотят вернуться домой не в цинковом гробу, о "горячей линии" +380936886888, где можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что российские власти сталкиваются с трудностями по выплатам военным, которые им были обещаны, эти проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе.