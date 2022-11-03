В РФ заканчиваются деньги на выплаты мобилизованным россиянам, - ISW

Российские власти сталкиваются с трудностями по обещанным выплатам военным, что усугубляют социальное напряжение в российском обществе.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там напоминают, что до и во время полномасштабного вторжения России в Украину российские чиновники обещали добровольцам и мобилизованным зарплаты, более чем вдвое превышающие среднюю зарплату гражданских в России. Но в России уже начинаются митинги мобилизованных, которым не выплачивают ранее обещанные деньги.

"Российские Telegram-каналы сообщают о многочисленных митингах, на которых мобилизованные протестуют и требуют обещанных им денег. Подобный протест был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал протестующим мобилизованным, что власти не обещали им выплату 300 000 рублей," – отмечают в ISW.

Кроме того, семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тысяч рублей.

"Кремль должен будет продолжать платить то, что он пообещал, чтобы поддерживать контроль над обществом и некоторое сходство морального духа среди личного состава своей армии", - отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что Кремль разжигает конфликт в российских военных формированиях, предлагая разные выплаты, льготы и лечение.

Отметим, ранее западные аналитики сообщали о том, что мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить сбежавших из страны работников или мобилизованных.

Напомним, президент Владимир Зеленский предполагает, что из-за неподготовленности мобилизованных Россией на войну против Украины стране-агрессору придется уже скоро проводить новую кампанию по мобилизации.