Аналитики ISW заявили, что неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом

Неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы в РФ.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Неравномерное проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы, которые побуждают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба 15 октября на полигоне в Белгородской области, вероятно, явилась естественным следствием политики Кремля, что продолжает использовать бедное население и представителей нацменьшинств для формирования вооруженных сил, одновременно защищая этнических россиян и состоятельных граждан России.

Кроме того, ISW сообщает, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию и воздушное пространство для поддержки российского вторжения в Украину, но остается очень маловероятным, что она вступит в войну на стороне России.

Также отмечается, что российские войска провели ограниченную наземную атаку на севере Харьковской области 18 октября. "Это похоже, свидетельствует о том, что оккупанты могут сохранять территориальные претензии в Харьковской области, несмотря на массовые потери во время недавних украинских контрнаступлений", - говорится в сообщении.

В отчете также отмечается, что действующие и бывшие чиновники США подтвердили, что члены иранского Корпуса стражей исламской революции находятся в оккупированном Россией Крыму для обучения российским военным использованию приобретенных ими иранских беспилотников .

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что частичная мобилизация закончится "приблизительно через две недели", но почти сразу после этого в России начнется осенний призыв на срочную службу, поэтому потребность в мобилизационных мероприятиях отпадет сама собой.

Отметим, в России уже появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине недавно мобилизованных. А плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.

Ранее в ISW сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.