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Стрельба на полигоне в Белгородской области: 11 человек погибли, 15 ранены
Минобороны РФ назвало это "терактом".
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Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
На полигоне Западного военного округа в Белгородской области граждане "одной из стран СНГ" открыли огонь по российским военным, готовящихся на войну в Украину.
Сообщается, что в результате стрельбы погибли 11 человек, еще 15 ранены.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что в Севастополе оккупанты мобилизуют водителей "скорой" и трактористов.