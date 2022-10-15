Стрельба на полигоне в Белгородской области: 11 человек погибли, 15 ранены

Минобороны РФ назвало это "терактом".

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Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области граждане "одной из стран СНГ" открыли огонь по российским военным, готовящихся на войну в Украину.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли 11 человек, еще 15 ранены.

Напомним, что в Севастополе оккупанты мобилизуют водителей "скорой" и трактористов.