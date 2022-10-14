Гибель первых мобилизованных вызвала новую волну недовольства в РФ, – ISW

В России появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине недавно мобилизованных. Плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска.

Российские СМИ сообщили, что они погибли всего через три недели после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

В то же время, военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

Тем временем российские блоггеры прогнозируют, что к концу зимы армия РФ потеряет 10 тысяч мобилизованных.

"Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить высокопоставленных должностных лиц и командиров", - отмечают аналитики ISW.

Они предполагают, что ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зоне боевых действий в Украине может привести к временному приостановлению наступательных операций на отдельных участках.

"Это еще больше усложнит попытки России захватить дополнительные территории и, вероятно, будет способствовать дальнейшему ухудшению морального духа и всеобщему истощению военного потенциала", - отмечают в ISW.

Ранее в ISW сообщали, что среди россиян растут сомнения в способности лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина достичь обещанной цели "денацификации" Украины, а также раздаются обвинения в сторону спецслужб и МО России, что может подорвать режим Путина.