Загибель перших мобілізованих викликала нову хвилю невдоволення в РФ, – ISW

У Росії з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. Погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що наразі російська влада визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська.

Російські ЗМІ повідомили, що вони загинули всього через три тижні після оголошення президентом РФ Владіміром Путіним часткової мобілізації 21 вересня.

У той же час, військові блогери заявили, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих вища через відсутність підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Тим часом російські блогери прогнозують, що до кінця зими армія РФ втратить 10 тисяч мобілізованих.

"Нова критика військових блогерів показує, наскільки ефемерними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів", - зазначають аналітики ISW.

Вони припускають, що погіршення морального духу, дисципліни та боєздатності російських військ у зоні бойових дій в Україні може призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на окремих ділянках.

"Це ще більше ускладнить намагання Росії захопити додаткові території і, ймовірно, сприятиме подальшому погіршенню морального духу та загальному виснаженню військового потенціалу", - зазначають в ISW.

Раніше в ISW повідомляли, що серед росіян зростають сумніви у здатності лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна досягти обіцяної мети "денацифікації" України, а також лунають звинувачення в бік спецслужб і МО Росії, що може підірвати режим Путіна.