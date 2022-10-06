В Севастополе оккупанты мобилизуют водителей "скорой" и трактористов, – разведка

Во временно оккупированном Севастополе набирает обороты "мобилизационная кампания". Представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и трактористам.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, в 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе. На винодельческом предприятии "Золотая балка" – 100% трактористов.

"Мобилизированных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. В течение последней недели сюда прибыло около 300 новобранцев. Мобилизированные проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47 мотострелковой дивизии и 810 бригады".

В ведомстве отмечают, что наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО "Град". При этом образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовятся подразделения снайперов и саперов. Прорабатываются действия в составе БТГр и малых групп.

"Большинство личного состава – мужчины в возрасте "за 40". Среди них – участники российских войн в Ичкерии, несколько "афганцев". Значительная часть бывших военных ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма", - сообщают в ГУР МО.

Кроме того, со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты с хранения все САУ 2С3 "Акация" и ЗСУ-23-4 "Шилка", которые удалось привести в минимальное рабочее состояние. Часть личного состава уже выехала на Донецкое и Херсонское направления.

Перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводятся специальные занятия по "политической подготовке", на которых доносятся следующие тезисы:

украинское руководство уже давно получило и поделило средства на сдачу территорий;

вам не придется участвовать в реальных боевых действиях, необходимо просто для вида пострелять;

взрывы в Крыму согласованы с Путиным, поэтому все под контролем;

мы еще ничего не начинали;

Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", РФ свои ракеты пока бережет.

Напомним, ранее в ГУР МО сообщали, что пытаясь выполнить план частичной мобилизации, повестки в РФ выдают независимо от возраста, состояния здоровья и наличия военного опыта. В стране-агрессоре возникли существенные проблемы с денежным довольствием как мобилизованных, так и военнослужащих армии РФ по контракту. Мобилизированным россиянам не хватает спальных мест, еды, формы и денег.

Также в разведке сообщали, что в Беларуси готовят места для 20 тысяч мобилизованных из РФ. Для размещения мобилизованных планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.