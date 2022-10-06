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У Севастополі окупанти мобілізують водіїв "швидкої" і трактористів, – розвідка
В тимчасово окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Так, в 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.
"Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під курівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади", - зазначають у розвідці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві зазначають,що найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ "Град". При цьому зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами.
"Більшість особового складу – чоловіки віком "за 40". Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму", - повідомляють у ГУР МО.
Крім того, зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акация" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.
Перед відправкою в зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки" на яких доносяться наступні тези:
- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;
- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для виду постріляти;
- вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;
- ми ще нічого не починали;
- Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже.
Зазначимо, раніше у ГУР МО повідомляли, що намагаючись виконати план часткової мобілізації, повістки в РФ видають незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. В країні-агресорі виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців армії РФ по контракту. Мобілізованим росіянам не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей.
Також у розвідці повідомляли, що в Білорусі готують місця для 20 тисяч мобілізованих з РФ. Для розміщення мобілізованих планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі.