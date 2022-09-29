В Білорусі готують місця для 20 тисяч мобілізованих з РФ, - розвідка

Для розміщення мобілізованих планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі.

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Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих росіян. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи армії РФ. В результаті поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для розміщення планується використати існуючі військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі.

"Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано збройним силам Білорусі та місцевим радам", - повідомили у розвідці.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ.

"Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити за рахунок мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів", - підкреслили в ГУР МО.

Там зазначили, що також влада Білорусі дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам армії РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.

Зазначимо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.

Нагадаємо, як вважають в Інституті вивчення війни, оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.