В Беларуси готовят места для 20 тысяч мобилизованных из РФ, - разведка

Для размещения мобилизованных планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных россиян. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения армии РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5", - говорится в сообщении.

Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания.

"Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены вооруженным силам Беларуси и местным советам", - сообщили в разведке.

После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятого с хранения на территории РФ.

"Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей", - подчеркнули в ГУР МО.

Там отметили, что также власти Беларуси дали указание правоохранительным органам содействовать представителям армии РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

Отметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обещает военный ответ Украины в случае повторной попытки вторжения вражеских войск со стороны Беларуси.

Напомним, как считают в Институте изучения войны, объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.