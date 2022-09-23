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Лукашенко розповів, чи планується мобілізація в Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що в Білорусі не буде мобілізації, яку зараз оголошено в Росії.
Про це повідомляє білоруське інформаційне агенство "Белта".
"Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня", - заявив Лукашенко.
Він зауважив, що все це провакації опонентів, які намагаються розвинути тезу про те, що і в Білорусі можлива мобілізація за аналогією з Росією.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас Лукашенко наголосив, що у Білорусі обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби вчинення актів тероризму. Для цього на регулярній основі проводяться різні навчання, у тому числі за участю народного ополчення, щоб люди знали свої обов'язки та мали необхідні військові навички.
Тут варто зауважити, що у березні 2022 року лідер країни-агресора РФ Володимир Путін теж запевняв і заспокоював своє населення, що жодної мобілізації не планується. А вже 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію.
Як повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, у рамках часткової мобілізації збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.