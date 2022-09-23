Лукашенко розповів, чи планується мобілізація в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що в Білорусі не буде мобілізації, яку зараз оголошено в Росії.

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Про це повідомляє білоруське інформаційне агенство "Белта".

"Не буде ніякої мобілізації. Ми не збираємося мобілізовувати. Це брехня", - заявив Лукашенко.

Він зауважив, що все це провакації опонентів, які намагаються розвинути тезу про те, що і в Білорусі можлива мобілізація за аналогією з Росією.

Водночас Лукашенко наголосив, що у Білорусі обов'язково реагуватимуть на можливі загрози, спроби вчинення актів тероризму. Для цього на регулярній основі проводяться різні навчання, у тому числі за участю народного ополчення, щоб люди знали свої обов'язки та мали необхідні військові навички.

Тут варто зауважити, що у березні 2022 року лідер країни-агресора РФ Володимир Путін теж запевняв і заспокоював своє населення, що жодної мобілізації не планується. А вже 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію.

Як повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, у рамках часткової мобілізації збираються призвати 300 тисяч резервістів-окупантів.