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Мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку
Мобілізація Путіна ще більше підірве російську економіку, оскільки у Москви немає плану, ким замінити працівників, які або втекли з країни, або були мобілізовані.
Про це заявила Елізабет Броу, постійний співробітник Американського інституту підприємництва, повідомляє Politico.
Видання зазначає, що з моменту оголошення мобілізації в Росії вже близько 360 000 чоловік виїхали до Грузії та Казахстану.
"Простіше кажучи, чим більше Кремль мобілізує, тим більше чоловіків намагатимуться покинути країну, і це має величезні наслідки для ринку праці у Росії, а отже, і для економіки. Оскільки так багато людей пішли або збираються пакувати валізи, критичні для функціонування суспільства сектори — від заводів до інтернет-провайдерів — знаходяться під загрозою серйозних збоїв. І у Росії немає жодного плану вирішення цього питання", - зазначає Елізабет Броу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона підкреслила, що чоловіки, які зараз відчайдушно залишають Росію, працездатного віку — і їхній від’їзд є величезною втратою не лише для армії, а й для економіки.
"Але як мобілізація, так і втеча такої кількості людей, створять ще одну проблему — відсутність кваліфікованих працівників у кожному секторі. І в країні немає встановленої системи безперервності суспільства під час війни", - зауважує Елізабет Броу.
За її словами, сусіди Росії Швеція та Фінляндія вже давно мають такі детальні плани щодо того, як підтримувати суспільство у випадку війни.
В цих країнах є ядро робітників, які мають підтримувати цивільне та військове виробництво, щоб населення було нагодованим і могло отримати доступ до найнеобхіднішого.
"Однак, як показує випадковий спосіб мобілізації чоловіків, очевидно, що в Росії немає такого плану. Також не вистачає жінок, які можуть швидко зайняти роботу чоловіків, які були мобілізовані або втекли з країни. Мобілізація відбувається випадково, і через це вона вдарить по економіці. Можливо, не в перший день, але економіка не може продовжувати працювати без цих людей і чоловіків, які втекли", - зазначає Елізабет Броу.
"Якщо справді буде мобілізовано більше чоловіків, критично важливі служби та решта економіки, звичайно, відчуватимуть більше труднощів. Ми вже спостерігаємо величезний відтік мізків. З Росії їдуть найкращі люди. Вже цієї весни країну покинули десятки тисяч технічних експертів. І в уряду немає плану, як замінити цих людей", — каже Карі Люхто, професор економіки, який спеціалізується на російській економіці в Університеті Турку.
За його словами, Кремлю також важко створити та реалізувати план безперервності суспільства, "оскільки тоді росіянам було б ясно, що може тривати довга війна".
"Уявіть собі, що ви сьогодні власник російської фабрики, який не може виробляти ваші товари — для яких у вас зараз є чудовий ринок, оскільки багато західних компаній залишили Росію або припинили експорт до неї — через брак робочої сили. Уявіть, що ви ІТ-компанія і втрачаєте інженерів, а нових не видно. Або фірма з розподілу продуктів харчування втрачає водіїв вантажівок. Уявіть, що ви як громадянин Росії не можете отримати необхідні вам товари чи послуги. Безсумнівно, ви будете проклинати відсутність у вашій країні плану спадкоємності суспільства. Або, швидше за все, ви почнете проклинати війну", - підкреслює Карі Люхто.
Зазначимо, з моменту оголошення в Росії мобілізації з країни втекло вже більше росіян призивного віку, ніж задіяних військових армії РФ на початку повтомасштабного вторгнення в Україну у лютому. Серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені та освічені люди.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни зазначають, що оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.