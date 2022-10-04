Мобилизация Путина еще больше подорвет российскую экономику, поскольку у Москвы нет плана, кем заменить на производствах сбежавших из страны сотрудников и мобилизованых.

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Об этом заявила Элизабет Броу, постоянный сотрудник Американского института предпринимательства, сообщает Politico.

Издание отмечает, что с момента объявления мобилизации в России уже около 360 000 человек уехали в Грузию и Казахстан.

"Проще говоря, чем больше Кремль мобилизует, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну, и это имеет огромные последствия для рынка труда в России, а значит и для экономики. Поскольку так много людей уехали или пакуют чемоданы, критические для функционирования общества сектора – от заводов до интернет-провайдеров – находятся под угрозой серьезных сбоев. И у России нет ни одного плана решения этого вопроса", - отмечает Элизабет Броу.

Она подчеркнула, что мужчины, отчаянно покидающие Россию, трудоспособного возраста — и их отъезд является огромной потерей не только для армии, но и для экономики.

"Но как мобилизация, так и бегство такого количества людей создадут еще одну проблему - отсутствие квалифицированных работников в каждом секторе. И в стране нет установленной системы непрерывности общества во время войны", – отмечает Элизабет Броу.

По ее словам, соседи России Швеция и Финляндия уже давно имеют такие детальные планы относительно того, как поддерживать общество в случае войны.

В этих странах есть ядро рабочих, которые должны поддерживать гражданское и военное производство, чтобы население было накормлено и могло получить доступ к самому необходимому.

"Однако, как показывает случайный способ мобилизации мужчин, очевидно, что у России нет такого плана. Также не хватает женщин, которые могут быстро занять работу мужчин, мобилизованных или сбежавших из страны. Мобилизация происходит случайно, и поэтому она ударит по экономике. Возможно, не в первый день, но экономика не может продолжать работать без этих сбежавших людей и мужчин", - отмечает Элизабет Броу.

"Если действительно будет мобилизовано больше мужчин, критически важные службы и остальная экономика, конечно, будут испытывать больше трудностей. Мы уже наблюдаем огромный отток мозгов. Из России уезжают самые лучшие люди. Уже этой весной страну покинули десятки тысяч технических экспертов. И у правительства нет плана, как заменить этих людей", - говорит Кари Люхто, профессор экономики, специализирующийся на российской экономике в Университете Турка.

По его словам, Кремлю также трудно создать и реализовать план непрерывности общества, "поскольку тогда россиянам было бы ясно, что может продолжаться долгая война".

"Представьте себе, что вы сегодня владелец российской фабрики, который не может производить товары — для которых у вас сейчас есть отличный рынок, поскольку многие западные компании покинули Россию или прекратили экспорт в нее — из-за нехватки рабочей силы. Представьте, что вы ИТ-компания и теряете инженеров, а новых не видать. Или фирма по распределению продуктов питания теряет водителей грузовиков. Представьте, что вы, как гражданин России, не можете получить необходимые вам товары или услуги. Несомненно, вы будете проклинать отсутствие в вашей стране плана преемственности общества. Или, скорее всего, вы начнете проклинать войну", – подчеркивает Кари Люхто.

Отметим, с момента объявления в России мобилизации из страны сбежало уже больше россиян призывного возраста, чем задействованных военных армии РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале. Среди тех, кто пытается покинуть Россию, преобладают более обеспеченные и образованные люди.

Напомним, в Институте изучения войны отмечают, что объявленная лидером страны-агрессора РФ частичная мобилизация не повлияет на ход войны в ближайшие месяцы и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до наступления зимы.