Від мобілізації вже втекли більше росіян, ніж задіяних окупантів під час наступу на Україну у лютому, - розвідка Британії

За тиждень з моменту оголошення в Росії мобілізації з країни втекло вже більше росіян призивного віку, ніж задіяних військових армії РФ на початку повтомасштабного вторгнення в Україну у лютому.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Відомство зауважує, що за сім днів після оголошення про «часткову мобілізацію», відбувся значний відтік росіян, які прагнули уникнути призову.

"Хоча точні цифри невідомі, вони, ймовірно, перевищують чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто намагається залишити Росію, переважають більш забезпечені та освічені люди.

У розвідці зазначають, що в умовах, що склалися в Росії, процес "витоку мозку", ймовірно, стане все більш значним.

Зазначимо, зараз росіяни масово тікають від мобілізації через прикордонні з РФ країни. Так, на кордоні РФ із Фінляндією та Грузією утворилися кілометрові черги. Тікають росіяни і в Казахстан, Таджикистан, Вірменію.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні усвідомлюють, що після оголошення мобілізації в Росії "люди розуміють, що їх просто кинули на смерть" і закликав до протестів або втечі з РФ.

Нагадаємо, як вважають в Інституті вивчення війни, оголошена лідером країни-агресора РФ часткова мобілізація не вплине на хід війни найближчими місяцями і не позбавить Україну можливості звільнити більшість окупованих територій до настання зими.