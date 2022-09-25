Чоловікам мобілізаційного віку після "референдумів" заборонять виїжджати з Росії

У Росії планують закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку. Найімовірніша дата введення заборони – 28 вересня.

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Про це пише російське опозиційне видання "Медуза".

З посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента РФ, видання повідомляє, що з 28 вересня чоловікам призовного віку заборонять виїжджати з Росії.

Друге джерело видання каже, що це станеться після "референдумів", які відбуваються на окупованих українських територіях. Вони завершаться увечері 27 вересня.

За інформацією "Медузи", для росіян, які підпадають під мобілізацію, розроблено таку собі подобу "виїзних віз": для того, щоб залишити межі Росії, чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.

Зазначимо, зараз росіяни масово тікають від мобілізації через прикордонні з РФ країни. Так, на кордоні із Фінляндією утворилися кілометрові черги.

Після цього, Фінляндія вирішила ввести значні обмеження на в'їзд у країну росіян, посилаючись на міжнародні збитки, заподіяні російськими туристами.

Нагадаємо, що напередодні перестали пускати громадян РФ через зовнішні шенгенські кордони Польща, Литва, Латвія та Естонія.