Німеччина після оголошення мобілізації в РФ готова приймати політбіженців звідти

В уряді Німеччини після початку в Росії мобілізації на війну проти України виступили на підтримку того, щоб надавати притулок політичним біженцям з РФ, які виступають проти режиму Володимира Путіна.

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Так, міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, у коментарі виданню Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung зазначила, що в її країні, як правило, дезертири, яким загрожують жорстокі репресії, отримують захист.

"Кожен, хто мужньо виступає проти режиму президента Володимира Путіна і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування", - зазначила вона.

У свою чергу, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, який представляє Вільну демократичну партію, у своєму Twitter також написав, що його країна буде рада прийняти росіян ліберальних поглядів, які залишають РФ.

"Зважаючи на все, багато росіян покидають батьківщину: всім, хто ненавидить шлях Путіна і любить ліберальну демократію, дуже раді в Німеччині", - зазначив чиновник.

Нагадаємо також, що в рамках дискусії про допустимість відвідування росіянами країн Євросоюзу Німеччина, у тому числі на рівні глави уряду Олафа Шольца, виступала проти заборони на їхній в'їзд до ЄС, у тому числі з туристичною метою.

У результаті ЄС так і не ухвалив такого рішення, обмежившись призупиненням дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Це передбачає лише подорожчання віз для росіян та збільшення термінів розгляду заяв, а також повернення до необхідності подавати більше підтверджуючих документів для отримання віз. Аналогічне рішення ухвалили Швейцарія та Норвегія, що не входять до ЄС.

У той же час країни ЄС, які безпосередньо межують із самою Росією, а також Чехія виступили з куди радикальнішою позицією, вимагаючи заборони в'їзду російських туристів. Польща, Литва, Латвія та Естонія його вже запровадили без узгодження з ЄС. Аналогічне рішення готує і Фінляндія.

Джерело фото: ua.depositphotos.com