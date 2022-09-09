Рада ЄС остаточно призупинила угоду про спрощений візовий режим з Росією

Рада Євросоюзу 9 вересня ухвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, для громадян Росії будуть діяти загальні правила візового кодексу. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

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"Угода про спрощення візового режиму надає привілейований доступ до ЄС громадянам надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної відданості Україні та її народу", - прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Це рішення означає запровадження наступних труднощів для громадян країни-агресора:

візовий збір для росіян подорожчає з 35 до 80 євро;

терміни видачі віз збільшаться до 15 днів, у деяких випадках – до 6 місяців;

отримати довгострокові та багаторазові візи стане набагато складніше;

росіянам потрібно буде надавати більше підтверджуючих документів, тобто вони більше не зможуть обмежуватися документами "за спрощеним списком".

Водночас, таке рішення побільшало компромісом, адже деякі країни ЄС вимагали повної заборони на в'їзд росіян, а інші - відмовлялися підтримувати таке рішення.

При цьому кожна країна блоку може самостійно заборонити в'їзд громадянам тієї чи іншої держави. Цим правов скористалися країни Балтії та Польща. Вони до 19 вересня введуть в дію заборону на в'їзд через зовнішні кордони Європейського союзу громадян Росії з туристичними шенгенськими візами.

Зазначимо, що Естонія вже повідомила, що запровадить згадану заборону саме з 19 вересня. За даними влади країни, станом на 5 вересня громадяни Росії мали 49 804 діючі візи, видані Естонією, з яких 47 998 короткострокових і 1805 довгострокових. Метою поїздки у 19 285 випадках зазначений туризм, а у 20 389 випадках – відвідування сім'ї та друзів.