Естонія закриває з 19 вересня в'їзд для громадян Росії

В ніч з 18 на 19 вересня Естонія закриє в'їзд для росіян, у тому числі для тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами. Про це 8 вересня повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу під час брифігу уряду країни.

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За його словами, цей захід повинен сприяти зменшенню в'їзду громадян РФ.

"Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - пояснив Рейнсалу позицію Естонії по відношенню до громадян Росії.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс додав, що раніше щоденно до Естонії в'їжджали 600 росіян безпосередньо з РФ, а після введення обмежувального заходу це число впало до 100-150 осіб на добу.

Напередодні міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що окрім Естонії, Латвія і Литва досягли домовленості про "суттєве обмеження" перетину сухопутного кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи Євросоюзу.

Повна зупинка дії угоди між ЄС і РФ про спрощення візового режиму призначена Єврокомісією на 12 вересня, але це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Але заборну на в'їзд громадянам РФ в ЄС поки не вводять.

При цьому ще до цього рішення Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія попередили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.