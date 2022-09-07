Країни Балтії домовилися про "суттєве обмеження" перетину кордонів для росіян, — глава МЗС Латвії

Латвія, Литва і Естонія досягли домовленості про "суттєве обмеження" перетину сухопутного кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи Євросоюзу. Про це 7 вересня повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.

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Він уточнив, що деякі виключення щодо в'їзду росіян в країни Балтії будуть. За попередньою інформацією, винятки можуть зробити для водіїв фур, дипломатів та сімей, які в'їжджають з сімейних та гуманітарних причин.

Офіційно про заборону оголосять найближчими днями, зазначив глава латвійського МЗС. Рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

Повна зупинка дії угоди між ЄС і РФ про спрощення візового режиму призначена Єврокомісією на 12 вересня, але це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Але заборну на в'їзд громадянам РФ в ЄС поки не вводять.

При цьому раніше Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія заявили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.