Німеччина і Франція виступили проти заборони видачі віз росіянам

Берлін і Париж намагаються розвіяти план, спрямований на заборону росіянам в'їжджати до ЄС за туристичними візами.

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Про це пише видання Politiсo.

Лідери східних і північних країн останніми тижнями голосно закликали ЄС закрити свої кордони для російських мандрівників. Але Франція та Німеччина попереджають, що це може бути контрпродуктивним, посилюючи автократичну владу президента Володимира Путіна над своїм населенням, а не підриваючи її.

Франція та Німеччина розіслали в столиці ЄС меморандум, у якому чітко зазначено, що вони виступають проти заборони на в’їзд (росіянам у ЄС, - ред.), і попереджають про небажані наслідки такого заходу.

"Обмежуючи контакти з представниками режиму та владою сферами життєво важливих інтересів ЄС, нам потрібно стратегічно боротися за "серця та уми" російського населення — принаймні тих сегментів, які ще не повністю відчужені від Заходу", - йдеться у їхній заяві.

Франція та Німеччина стверджують, що дозволити росіянам залишати свою країну — це добре. Вони наполягають, що "бажають зберегти законодавчу базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, митцям, науковцям, професіоналам — незалежно від того, чи ризикують вони бути переслідуваними за політичними мотивами — подорожувати до ЄС".

Автори меморандуму зазначили, що застерігають прихильників заборони видачі віз росіянам "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб запобігти живленню російського наративу та викликати ненавмисне згуртування навколо прапора та/або відчуження майбутніх поколінь". Але з такою позицією не згодні багато європейських політиків.

Нагадаємо, що ЄС має намір призупинити візовий режим з Росією.