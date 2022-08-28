ЄС має намір призупинити візовий режим з Росією — FT

Цього тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу планують провести засідання, на якому підтримають призупинення дії угоди про спрощення візового режиму ЄС з РФ.

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Про це повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела.

Це дозволить обмежити кількість нових віз, що видають громадянам Росії. Рішення стане компромісним між країнами Балтії та іншими державами блоку, адже перші заявляли, що в односторонньому порядку закриють свої кордони для російських туристів.

Видання зазначає, що Чехія і Польща вже обмежили видачу нових віз росіянам та вимагають від Брюсселя ввести повну заборону, повторюючи прохання президента України Володимира Зеленського.

"Неприйнятно, щоб російські туристи гуляли в наших містах, на наших пристанях. Ми повинні надіслати сигнал російському населенню, що ця війна не є нормальною, це неприйнятно", — сказав один із високопоставлених чиновників ЄС.

Угода 2007 року між ЄС та РФ дозволяла російським політикам вільно в'їжджати до країн блоку, крім того громадяни країни-агресора могли отримувати Шенгенську візу за спрощеною системою. Тепер цей пільговий режим для росіян скасують і під час подачі документів на всі візи ЄС від них вимагатимуть більше документів. Також час очікування відповіді стане більш тривалим.

Однак в ЄС все ще немає консенсусу щодо додаткових заходів, які б або скоротили кількість віз, що видаються росіянам, або повністю припинили їх видачу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на початку серпня заявив, що західні партнери мають запровадити для громадян РФ заборону на в'їзд до своїх країн, щоб зупинити Росію у планах анексувати територію України. Зокрема, мова йде про те, що таке рішення мають прийняти країни ЄС.

Це стало поштовхом для дискусій щодо заборони видачі віз росіянам. Деякі країни пропонували свої варіанти того, які обмеження вводити. Наприклад, Литва пропонувала при в'їзді в країни ЄС питати у росіян, чий Крим.

Джерело фото: ua.depositphotos.com