- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ЕС намерен приостановить визовый режим с Россией - FT
На этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза планируют провести заседание, на котором будет поддержана приостановка действия соглашения об упрощении визового режима ЕС с РФ.
Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
Это позволит ограничить количество новых виз, выдаваемых гражданам России. Решение станет компромиссным между странами Балтии и другими государствами блока, потому что первые заявляли, что в одностороннем порядке закроют свои границы для российских туристов.
Издание отмечает, что Чехия и Польша уже ограничили выдачу новых виз россиянам и требуют от Брюсселя ввести полный запрет, повторяя просьбы президента Украины Владимира Зеленского.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Неприемлемо, чтобы российские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо", — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.
Соглашение 2007 года между ЕС и РФ позволяло российским политикам свободно въезжать в страны блока, кроме того граждане страны-агрессора могли получать Шенгенскую визу по упрощенной системе. Теперь этот льготный режим для россиян будет отменен и при подаче документов на все визы ЕС от них потребуют больше документов. Также время ожидания ответа станет более продолжительным.
Однако в ЕС все еще нет консенсуса относительно дополнительных мер, которые либо сократят количество выдаваемых россиянам виз, либо полностью прекратят их выдачу.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. В частности речь идет о том, что такое решение должны принять страны ЕС.
Это послужило толчком для дискуссий о запрете выдачи виз россиянам. Некоторые страны предлагали свои варианты того, какие ограничения вводить. К примеру, Литва предлагала при въезде в страны ЕС спрашивать у россиян, чей Крым.
Источник фото: ua.depositphotos.com