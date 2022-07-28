Эстония прекратит выдавать россиянам временный вид на жительство и визы для обучения

Правительство Эстонии утвердило ограничения, запрещающие гражданам России подавать заявления на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Как сообщили на сайте правительства, при этом россияне могут оформить краткосрочную работу только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

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По словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, необоснованная война России против Украины не только грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и Европейского Союза.

"Продление санкций против России необходимо для обеспечения неустанного давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности", - сказал Рейнсалу.

Уточняется, что краткосрочная занятость граждан России с легальным видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, а значит, они дополнительно не смогут претендовать на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства.

"Этим изменением мы устраним сценарии, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - добавил Рейнсалу.

Ранее Эстония заявляла о подготовке для Европейского союза предложения о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения и поездки не были такими массовыми, как сейчас.