Эстония готовит для ЕС предложение запретить выдачу виз россиянам

Эстония готовит для Европейского союза предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом пишет эстонское издание ERR.

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Издание сообщает, что вечером 25 июля в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV с таким заявлением выступил новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу из партии Isamaa.

"Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они рассматривались бы отдельно", — сказал Рейнсалу.

"Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России - через Финляндию, Латвию, Литву - чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", — добавил министр.

По его словам, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, добавил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе", — сказал Рейнсалу.

Напомним, с 1 июля 2022 года начало действовать решение Кабинета министров Украины о прекращении безвизовых поездок для россиян. Безвизовый режим между Украиной и РФ действовал с 1997 года.