Естонія готує для ЄС пропозицію заборонити видачу віз росіянам

Естонія готує для Європейського Союзу пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам Росії. Про це пише естонське видання ERR.

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Видання повідомляє, що ввечері 25 липня в ефірі передачі Ringvaade на телеканалі ETV з такою заявою виступив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу з партії Isamaa.

"Суть у тому, що ми б подібно до Естонії сказали, що Євросоюз не видає візи громадянам Росії на звичайних умовах. Є гуманітарні випадки, наприклад соратники Олексія Навального, вони розглядалися б окремо", - сказав Рейнсалу.

"Але справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", – додав міністр.

За його словами, питання про візи для російських громадян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у Росії існували викликані коронавірусом обмеження та поїздки не були такими масовими, як зараз.

Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі", - сказав Рейнсалу.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року почало діяти рішення Кабінету міністрів України про припинення безвізових поїздок для росіян. Безвізовий режим між Україною та РФ діяв із 1997 року.