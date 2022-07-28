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Естонія припинить видавати росіянам тимчасовий дозвіл на проживання та візи для навчання
Уряд Естонії затвердив обмеження, що забороняють громадянам Росії видавати заяви на отримання тимчасової посвідки на проживання чи візи з метою навчання в Естонії. Як повідомили на сайті уряду, при цьому росіяни можуть оформити короткострокову роботу лише за наявності у них діючої візи, виданої Естонією.
За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України не лише грубо порушує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України, а й загрожує безпеці Естонії та Європейського Союзу.
"Продовження санкцій проти Росії необхідне для забезпечення невпинного тиску на країну. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це позитивно позначиться на нашій безпеці", - сказав Рейнсалу.
Уточнюється, що короткострокова зайнятість громадян Росії з легальною посвідкою на проживання, виданою іншою державою-членом, більше не реєструватиметься, а отже, вони додатково не зможуть претендувати на отримання довгострокової візи з метою короткострокового працевлаштування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Цією зміною ми усунемо сценарії, коли короткострокова шенгенська віза запитується, наприклад, з метою туризму, з іншої держави-члена, щоб оминути чинну санкцію", - додав Рейнсалу.
Раніше Естонія заявляла про підготовку для Європейського Союзу пропозиції щодо заборони видачі шенгенських віз громадянам Росії. Питання про візи для російських громадян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але в той час у Росії існували обмеження, що викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.