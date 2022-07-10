Эстония начала продажу монет "Слава Украине"

Банк Эстонии начал продажу анонсированной ранее монеты номиналом 2 евро, посвященной Украине, средства от продажи которой будут перечислены Национальному банку Украины. Об этом сообщается на сайте эстонского центробанка.

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На монете изображена девушка как символ нежности, которая защищает птицу в руке. В дизайне монеты также присутствует колос пшеницы. Его разработала бежавшая от войны в Украине уроженка Харькова Дарья Титова, учащаяся в Эстонской академии художеств.

По словам автора, участие в конкурсе дизайна монеты помогло ей справиться с чувством вины за то, что она "просыпается с солнечным светом, в то время как многие украинцы просыпаются от звука ракет и бомб". По словам Титовой, чтобы выразить это чувство, она и нарисовала девочку, защищающую птицу в руке.

Цена коллекционной карточки с встроенной в нее монетой составляет 18 евро. В интернет-магазине Omniva можно приобрести до 50 таких карт одновременно, а всего в продажу их поступит 40 тысяч.

Банк Эстонии объявит, сколько именно доходов от продаж пошло НБУ, после того, как станет известно количество проданных карт и из этой суммы будут вычтены налоги и стоимость обеспечения каналов продаж.

При этом эстонский центробанк заявляет, что готов выпустить дополнительное количество таких карт, если спрос на них окажется выше ожидавшегося.

Стоит отметить, что к концу 2022 года монеты в 2 евро с таким особым дизайном должны поступить широкое обращение. Ожидается, что всего будет выпущено 2 миллиона таких монет.

Банк Эстонии поясняет, что сперва решил выпустить ограниченное их количество в коллекционных карточках, "чтобы как можно быстрее поддержать Украину, которая борется за свою свободу".