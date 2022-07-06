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Белый дом выпустил коллекционную монету Russian warship, go f...k yourself, посвященную острову Змеиный

Белый дом выпустил коллекционную монету Russian warship, go f...k yourself, посвященную острову Змеиный
Фото: The White House gift shop

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету в честь сопротивления Украины российскому военному вторжению на острове Змеиный.

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Как отмечено на соответствующей странице сайта, это будет уже 34-я монета, представленная в коллекции "Исторические моменты", которую выпускает администрация американского президента.

Стоимость сувенира составит 100 долларов, при этом отмечено, что доставка в Украину и страны НАТО бесплатна. Заявляется, что 20% всех доходов от продажи монеты будут направлены непосредственно нуждающимся украинским женщинам и детям.

"Остров Змеиный получил широкую огласку из-за аудиозаписи, на которой российский крейсер "Москва" приказывает украинским солдатам сдаваться и получает ответ "российский военный корабль, иди н...й!". Ответ стал вирусным, поскольку многие считали, что солдаты были убиты в бою. Позже выяснилось, что гражданское поисково-спасательное судно, пытавшееся эвакуировать солдат, также было захвачено вместе с солдатами острова Змеиный", - говорится в описании.

Указано, что 24 марта судно "Сапфир" и 19 украинских гражданских моряков были освобождены Россией в рамках обмена пленными. Отметим при этом, что о возвращении самого "Сапфира" украинская сторона сообщила лишь 8 апреля.

Напомним, что сам ракетный крейсер "Москва", являвшийся флагманом российского Черноморского флота, был подбит в результате украинских ракетных ударов и затонул 13 апреля. Буквально за день до этого в Украине ввели в обращение посвященные ему почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!", которые приобрели феноменальную популярность, были мгновенно распроданы и получили большую коллекционную ценность.

В свою очередь остров Змеиный 30 июня был оставлен российскими оккупантами после многодневных обстрелов с украинской стороны.