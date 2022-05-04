"Остров змеиный", "Чернобаевка", "Призрак Киева": НБУ выпустит новые монеты в честь борьбы Украины с агрессором

Национальный банк провел конкурс на лучшие эскизы для создания нумизматической продукции, посвященной борьбе Украины с российской агрессией. По итогам голосования НБУ выпустит 5 памятных монет.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, по итогам открытого народного голосования наибольшее количество голосов получили эскизы монет с такими названиями:

"Единство – сила". Дизайн предусматривает, что на монете будут изображены гербы Украины, вокруг одного из них изобразят единение украинской нации: люди держатся за руки, которые окутаны сине-желтой лентой;

Дизайн предусматривает, что на монете будут изображены гербы Украины, вокруг одного из них изобразят единение украинской нации: люди держатся за руки, которые окутаны сине-желтой лентой; "Остров Змеиный". На монете изобразят остров Змеиный, надпись: ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ, "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – ИДИ НАХ**Й!", а также пограничника на посту, сине-желтый флаг на флагштоке и малый Государственный Герб Украины;

На монете изобразят остров Змеиный, надпись: ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ, "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – ИДИ НАХ**Й!", а также пограничника на посту, сине-желтый флаг на флагштоке и малый Государственный Герб Украины; "Призрак Киева" . На монете изобразят легенду киевских воздушных боев, самолет, надпись "Украина" и малый Государственный Герб Украины;

. На монете изобразят легенду киевских воздушных боев, самолет, надпись "Украина" и малый Государственный Герб Украины; "Слава Героям". Дизайн предусматривает, что на монете на фоне сине-желтой карты Украины изобразят архангела Михаила, который убивает дьявола, и надпись: "Мир победит тьму!";

Дизайн предусматривает, что на монете на фоне сине-желтой карты Украины изобразят архангела Михаила, который убивает дьявола, и надпись: "Мир победит тьму!"; "Украина – мать героев". Дизайн предусматривает, что на монете изобразят стилизованный трезубец, а также женщин и мужчин в военной форме, эмблему Вооруженных сил Украины, под которой слева и справа разместят надписи "МАТЬ ГЕРОЕВ".

Кроме того, НБУ провел конкурс в номинации "Лучшая творческая работа". Победителями стали такие работы:

"Берегиня". Описание работы: обобщенный образ украинской женщины-хранительницы, оберегающей мужественных и героических воинов – защитников Украины;

Описание работы: обобщенный образ украинской женщины-хранительницы, оберегающей мужественных и героических воинов – защитников Украины; "Героям Слава!" Описание работы: воины – защитники разных эпох и поколений, которые своим мужеством и героизмом прославляют Украину;

Описание работы: воины – защитники разных эпох и поколений, которые своим мужеством и героизмом прославляют Украину; "Приглашаем в Чернобаевку" . Описание работы: поздравительный плакат-приглашение в украинский "Бермудский треугольник", где россияне погибают при первой попытке зайти;

. Описание работы: поздравительный плакат-приглашение в украинский "Бермудский треугольник", где россияне погибают при первой попытке зайти; "Аист". Описание работы: символическое сочетание двух образов: женщины как образа Украины и аиста как символа любви к родителям и родной земле, верности, счастью, благосостоянию;

Описание работы: символическое сочетание двух образов: женщины как образа Украины и аиста как символа любви к родителям и родной земле, верности, счастью, благосостоянию; "Слава Героям!" Описание работы: образ воина-защитника, олицетворяющего всех защитников, которые как ангелы-хранители защищают и оберегают Украину.

НБУ уже начинает заниматься выпуском монет, но еще не сообщает, с каким дизайном отчеканят первую монету.

Ранее "Укрпочта" начала выпускать марки, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины военной агрессии РФ. Самый большой ажиотаж вызвала марка "Русский военный корабль, иди…", которую можно купить в интернет-магазине компании.