"Острів зміїний", "Чорнобаївка", "Примара Києва": НБУ випустить нові монети на честь боротьби України з агресором

Національний банк провів конкурс на найкращі ескізи для створення нумізматичної продукції, присвяченої боротьбі України з російською агресією. За підсумками голосування НБУ випустить 5 пам'ятних монет.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, за підсумками відкритого народного голосування найбільшу кількість голосів отримали ескізи монет із такими назвами:

"Єдність – сила". Дизайн передбачає, що на монеті буде зображено герби України, навколо одного з них зобразять єднання української нації: люди тримаються за руки, які огорнуті синьо-жовтою стрічкою;

Дизайн передбачає, що на монеті буде зображено герби України, навколо одного з них зобразять єднання української нації: люди тримаються за руки, які огорнуті синьо-жовтою стрічкою; "Острів Зміїний". На монеті зобразять острів Зміїний, напис: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ, "РУСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОРАБЛЬ – ЙДИ НАХ**Й!", а також прикордонника на посту, синьо-жовтий прапор на флагштоку та малий Державний Герб України;

На монеті зобразять острів Зміїний, напис: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ, "РУСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОРАБЛЬ – ЙДИ НАХ**Й!", а також прикордонника на посту, синьо-жовтий прапор на флагштоку та малий Державний Герб України; "Примара Києва" . На монеті зобразять легенду київських повітряних боїв, літак, напис "Україна" та малий Державний Герб України;

. На монеті зобразять легенду київських повітряних боїв, літак, напис "Україна" та малий Державний Герб України; "Слава героям". Дизайн передбачає, що на монеті на тлі синьо-жовтої карти України зобразять архангела Михайла, який вбиває диявола, та напис: "Світ переможе пітьму!";

Дизайн передбачає, що на монеті на тлі синьо-жовтої карти України зобразять архангела Михайла, який вбиває диявола, та напис: "Світ переможе пітьму!"; "Україна – мати героїв". Дизайн передбачає, що на монеті зобразять стилізований тризуб, а також жінок та чоловіків у військовій формі, емблему Збройних сил України, під якою ліворуч та праворуч розмістять написи "МАТИ ГЕРОЇВ".

Крім того, НБУ провів конкурс у номінації "Найкраща творча робота". Переможцями стали такі роботи:

"Берегиня". Опис роботи: узагальнений образ української жінки-охоронниці, яка оберігає мужніх та героїчних воїнів – захисників України;

Опис роботи: узагальнений образ української жінки-охоронниці, яка оберігає мужніх та героїчних воїнів – захисників України; "Героям слава!" Опис роботи: воїни – захисники різних епох та поколінь, які своєю мужністю та героїзмом прославляють Україну;

Опис роботи: воїни – захисники різних епох та поколінь, які своєю мужністю та героїзмом прославляють Україну; "Запрошуємо до Чорнобаївки" . Опис роботи: вітальний плакат-запрошення до українського "Бермудського трикутника", де росіяни гинуть під час першої спроби зайти;

. Опис роботи: вітальний плакат-запрошення до українського "Бермудського трикутника", де росіяни гинуть під час першої спроби зайти; "Лелека". Опис роботи: символічне поєднання двох образів: жінки як образу України та лелеки – символу любові до батьків та рідної землі, вірності, щастю, добробуту;

Опис роботи: символічне поєднання двох образів: жінки як образу України та лелеки – символу любові до батьків та рідної землі, вірності, щастю, добробуту; "Слава героям!" Опис роботи: образ воїна-захисника, який уособлює всіх захисників, які як ангели-охоронці захищають та оберігають Україну.

НБУ вже починає займатися випуском монет, але ще не повідомляє, з яким дизайном викарбують першу монету.

Раніше Укрпошта почала випускати марки, присвячені героїчному опору Збройних сил України військової агресії РФ. Найбільший ажіотаж викликала марка "Російський військовий корабель, йди…", яку можна купити в інтернет-магазині компанії.