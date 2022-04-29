Купити марку "Російський військовий корабель" можна буде з 1 травня в інтернет-магазині "Укрпошти"

Інтернет-магазин "Укрпошти" запрацює 1 травня. У ньому буде доступно 30 000 культових марок "Російський військовий корабель, йди…". Усі, хто не встигне купити марку в інтернет-магазині, матиме ще шанс зробити це на кількох благодійних аукціонах.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Всі, хто зробив замовлення в новому інтернет магазині "Укрпошти", а також у старому, за умови успішної оплати, а це 14000+ замовлень або близько 86000+ марок, та отримав підтвердження замовлення, – ваші замовлення упаковуються, і трек-номер буде активним, як тільки пакет з маркою буде переданий до відправлення. Зараз відправляємо до 2000-2500 замовлень на день, так що до кінця наступного тижня плануємо їх надіслати. Будь ласка, якщо у вас є підтвердження, не потрібно писати в кол-центр про "неактивний номер", ви все отримаєте", — зазначив Смілянський.

За його словами, отримають усі, окрім близько 800 людей, хто порушив правила та замовив кілька разів. Такі замовлення будуть скасовані, а гроші повернуть після повідомлення електронною поштою про скасування замовлення. Усі бажаючі можуть спробувати замовити знову чи дочекатися нової марки.

"Всі, хто замовляв у старому інтернет-магазині та не зміг замовити в новому, отримають особистий email у суботу, 30 квітня, вранці. Через унікальне посилання буде можливість зробити 1 замовлення на 1 аркуш з 1 IP адреси. Тобто якщо відкрили на телефоні, то зможете зробити замовлення з телефону. З комп'ютера або іншого телефону це вже неможливо. На це ми виділяємо 10000 замовлень по 6 марок, або 60 тисяч марок. Замовлення можна буде зробити до 18:00 30 квітня або поки 48 000 марок будуть у наявності", — наголосив Смілянський.

Він повідомив, що 1 травня зранку інтернет-магазин запрацює для всіх. Посилання буде у неділю. Там буде виставлено всі залишки з суботи (якщо будуть) + 5000 замовлень, або 30000 марок.

Додатково з 1 травня в інтернет-магазині можна придбати мерч (футболки, світшоти та магніти) із зображенням марки, а також інші марки минулих тематичних випусків.

Магніти вже доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина продажів всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ.

Таким чином, в інтернет-магазині буде продано понад 150 000 марок, або на 50% більше, ніж планувалося завдяки перерозподілу обсягів з інших цілей. Усі нові замовлення (а це близько 13 000 замовлень) планують надіслати до 15 травня.

Всі власники філателістичних абонементів матимуть можливість придбати марки та конверти ККД наступного тижня.

"У всіх, хто не встигне купити марку в інтернет-магазині, буде ще шанс зробити це на кількох благодійних аукціонах, які я оголошу наступного тижня. Тому до 9 травня закриваємо всі питання щодо марки "Корабль НА" і починаємо готуватися до продажу марки "Корабль ВСЕ", який включатиме можливість внеску на рахунок ЗСУ", — зазначив Смілянський.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" випустила поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів удалося продати майже всі поштові марки. Проте, як повідомив Смілянський, навіть через великий ажіотаж їх не додруковуватимуть.