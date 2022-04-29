Купить марку "Русский военный корабль" можно будет с 1 мая в интернет-магазине "Укрпочты"

Интернет-магазин "Укрпочты" заработает 1 мая. В нем будет доступно 30 000 культовых марок "Русский военный корабль, иди…". У всех, кто не успеет купить марку в интернет-магазине, будет еще шанс сделать это на нескольких благотворительных аукционах.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Все, кто сделал заказ в новом интернет магазине "Укрпочты", а также в старом, при условии успешной оплаты, а это 14000+ заказов или около 86000+ марок, и получил подтверждение заказа, – ваши заказы упаковываются, и трек-номер будет активен, как только пакет с маркой будет передан в отправку. Сейчас отправляем до 2000-2500 заказов в день, так что до конца следующей недели планируем все их отправить. Пожалуйста, если у вас есть подтверждение, не нужно писать в колл-центр о "неактивном номере", вы все получите", — отметил Смелянский.

По его словам, получат все, кроме около 800 человек, которые нарушили правила игры и заказали несколько раз. Такие заказы будут отменены, а деньги вернут после уведомления по электронной почте об отмене заказа. Все желающие могут попытаться заказать снова или дождаться новой марки.

"Все, кто заказывал в старом интернет-магазине и не смог заказать в новом, получат личный email в субботу, 30 апреля, утром. Через уникальную ссылку будет возможность сделать 1 заказ на 1 лист с 1 IP адреса. То есть если открыли на телефоне, то сможете сделать заказ с телефона. С компьютера или другого телефона это уже невозможно. На это мы выделяем 10000 заказов по 6 марок, или 60 тысяч марок. Заказ можно будет сделать до 18:00 30 апреля или до тех пор, пока 48 000 марок будут в наличии", — подчеркнул Смелянский.

Он сообщил, что 1 мая с утра интернет магазин заработает для всех. Ссылка будет в воскресенье. Там будут выставлены все остатки с субботы (если будут) + 5000 заказов, или 30000 марок.

Дополнительно с 1 мая в интернет-магазине можно приобрести мерч (футболки, свитшоты и магниты) с изображением марки, а также другие марки из прошлых тематических выпусков.

Магниты уже доступны для продажи на Главпочтамте на Майдане, а впоследствии будут доступны по всей стране. Часть продаж всего мерча будет направлена ​​на нужды ВСУ.

Таким образом, в интернет-магазине будет продано более 150 000 марок, или на 50% больше, чем планировалось, благодаря перераспределению объемов из других целей. Все новые заказы (а это около 13 000 заказов) планируют отправить до 15 мая.

Все владельцы филателистических абонементов получат возможность приобрести марки и конверты КПД на следующей неделе.

"У всех, кто не успеет купить марку в интернет-магазине, будет еще шанс сделать это на нескольких благотворительных аукционах, которые я объявлю на следующей неделе. Поэтому до 9 мая закрываем все вопросы по марке "Корабль НА" и начинаем готовиться к продажам марки "Корабль ВСЁ", которая будет включать возможность взноса на счет ВСУ", — отметил Смелянский.

Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Однако, как сообщил Смелянский, даже из-за большого ажиотажа их не будут допечатывать.