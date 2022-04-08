Россия вернула Украине захваченное спасательное судно "Сапфир"

Захваченное российскими военными спасательное судно "Сапфир" возвращено под контроль Украины. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак, 8 апреля судно было доставлено в румынский порт Сулина в дельте Дуная.

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"Над возвращением "Сапфира" работал лично президент Украины, вся команда Офиса, Министерство инфраструктуры и Международная морская организация... Украина всегда возвращает своих и свое. Это касается как людей, так и имущества, а также территорий. Не оставим России никаких шансов", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что данное судно является единственным украинским гражданским специализированным судном, которое находится в постоянной поисково-спасательной готовности и способно выполнять соответствующие задачи в открытом море.

С момента начала полномасштабной военное агрессии РФ против Украины буксир участвовал в спасательных операциях на Черном море, среди которых ликвидация пожара на борту танкера Millenial Spirit (флаг Молдовы), возникшего в результате ракетных обстрелов со стороны России.

Напомним, что все 19 членов экипажа "Сапфира" были освобождены из российского плена еще 25 марта в ходе первого обмена пленными.

Отметим, что, как заявляли в Одесской епархии Православной церкви Украины, "Сапфир" был послан после неких переговоров, проведенных украинской стороной, к острову Змеиный, на котором, согласно заявлениям украинских властей от 25 февраля, якобы погибли от обстрелов со стороны ВМС России 13 украинских военнослужащих-пограничников. Об их гибели заявлял и лично президент Владимир Зеленский, анонсируя присвоение всем им звание Героя Украины посмертно.

На "Сапфире" с экипажем находился и священник — протоиерей Василий Вирозуб. Последний вечером 27 февраля сообщил, что на острове погибших не оказалось, а пребывавшие на судне фактически с 26 февраля оказались в заложниках у российских военных, вынудивших "Сапфир" двинуться под конвоем в неизвестном направлении.

Позже на связь с Администрацией морских портов Украины вышел капитан "Сапфира", сообщивший, что россияне ведут судно в оккупированный ими Севастополь. Впоследствии эта информация подтвердилась: "Сапфир" был размещен на дальнем причале Северной стороны Севастополя по соседству с военным кораблем.

Впоследствии украинские власти также заявили, что российские военные, кроме "Сапфира", захватили еще танкер "Афина" и сухогруз "Принцесса Николь".

При этом Украина вскоре признала, что в действительности военные с острова Змеиный не погибли, а попали в российский плен. В Минобороны РФ при этом заявляли, что якобы добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, пребывавших на захваченном острове.

Однако в конце марта Зеленский в интервью оппозиционным российским СМИ заявил, что часть военнослужащих, находившихся на Змеином, все же погибла, а остальные были захвачены в плен и затем возвращены по обмену.