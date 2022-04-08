- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росія повернула Україні захоплене рятувальне судно "Сапфір"
Захоплене російськими військовими рятувальне судно "Сапфір" повернуто під контроль України. Як повідомив у своєму Telegram-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, 8 квітня судно було доставлене до румунського порту Суліна, що у дельті Дунаю.
"Над поверненням "Сапфіра" працював особисто президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна морська організація... Україна завжди повертає своїх і своє. Це стосується як людей, так і майна, а також територій. Не залишимо Росії жодних шансів", - додав він.
Єрмак підкреслив, що це судно є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться у постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні завдання у відкритому морі.
З моменту початку повномасштабної військової агресії РФ проти України буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі, серед яких ліквідація пожежі на борту танкера Millenial Spirit (прапор Молдови), що виник у результаті ракетного обстрілу з боку Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що всіх 19 членів екіпажу "Сапфіру" було звільнено з російського полону ще 25 березня під час першого обміну полоненими.
Зазначимо, що як заявляли в Одеській єпархії Православної церкви України, "Сапфір" був посланий після певних переговорів, проведених українською стороною, до острова Зміїний, на якому, згідно з заявами української влади від 25 лютого, нібито загинули від обстрілу з боку ВМС Росії 13 українських військовослужбовців-прикордонників. Про їхню загибель заявляв і особисто президент Володимир Зеленський, анонсуючи присвоєння всім їм звання Героя України посмертно.
На "Сапфірі" з екіпажем знаходився і священик - протоієрей Василь Вирозуб. Останній увечері 27 лютого повідомив, що на острові загиблих не виявилося, а ті, хто перебував на судні, фактично з 26 лютого опинилися в заручниках у російських військових, які змусили "Сапфір" рушити під конвоєм у невідомому напрямку.
Пізніше на зв'язок з Адміністрацією морських портів України вийшов капітан "Сапфіра", який повідомив, що росіяни ведуть судно в окупований ними Севастополь. Згодом ця інформація підтвердилася: "Сапфір" було розміщено на дальньому причалі Північної сторони Севастополя по сусідству з військовим кораблем.
Згодом українська влада також заявила, що російські військові, крім "Сапфіру", захопили ще танкер "Афіна" та суховантажне судно "Принцеса Ніколь".
При цьому Україна незабаром визнала, що насправді військові з острова Зміїний не загинули, а потрапили до російського полону. У Міноборони РФ при цьому заявляли, що нібито добровільно здалися в полон 82 українські військовослужбовці, які перебували на захопленому острові.
Проте наприкінці березня Зеленський в інтерв'ю опозиційним російським ЗМІ заявив, що частина військовослужбовців, які перебували на Зміїному, все ж таки загинула, а решта була захоплена в полон і потім повернена під час обміну.