ВМФ Росії захопив три українські судна

Збройна агресія Російської Федерації проти України за морським напрямом супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту РФ у територіальних водах та виключній морській економічній зоні України.

Як заявляє Міністерство закордонних справ України, ВМФ РФ захопили пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна" та судно "Принцеса Ніколь".

"У зв'язку з актами піратства ВМФ РФ і його розбійними діями на морі щодо цивільних судів, що продовжуються, Україна закликала всіх національних і іноземних мореплавців і судновласників дотримуватися граничної безпеки в Чорному і Азовському морях", — йдеться в повідомленні.

За інформацією українського МЗС, відповідне "навігаційне повідомлення" поширене по Україні каналами міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

"Україна закликає держав-партнерів засудити піратську діяльність ВМФ РФ у Чорному морі та належним чином відреагувати, щоб припинити морський розбій Росії", – додали в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, раніше бункерувальник "Міленіум Спіріт" під прапором Молдови за 12 миль від порту "Південний" був підбитий російським кораблем.

25 лютого російські потрапили ракетою у турецький корабель у Чорному морі.