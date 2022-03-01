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ВМФ России захватил три украинских судна
Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота РФ в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины.
Как заявляет Министерство иностранных дел Украины, ВМФ РФ захватили поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина" и судно "Принцесса Николь".
"В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями на море в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях", – говорится в сообщении.
По информации украинского МИДа, соответствующее "навигационное донесение" распространено по Украине каналами международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Украина призывает государства осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России", – добавили в Министерстве иностранных дел.
Напомним, ранее бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.
25 февраля русские попали ракетой в турецкий корабль в Черном море.