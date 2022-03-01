ВМФ России захватил три украинских судна

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота РФ в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины.

Как заявляет Министерство иностранных дел Украины, ВМФ РФ захватили поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина" и судно "Принцесса Николь".

"В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями на море в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях", – говорится в сообщении.

По информации украинского МИДа, соответствующее "навигационное донесение" распространено по Украине каналами международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).

"Украина призывает государства осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России", – добавили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, ранее бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Молдовы в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем.

25 февраля русские попали ракетой в турецкий корабль в Черном море.